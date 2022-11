Tchad : dans le Ouaddaï, l´ASECNA d’Abéché reçoit deux camions pompiers de la France

La Force française du Sahel basée au Tchad, a fait ce 23 novembre 2022 à Abéché, un don de deux camions des pompiers destinés à l’ASECNA d’Abéché.



C'est le gouverneur de la province du Ouaddaï, Bachar Ali Soulayman, qui a réceptionné ce don. C'était au cours d'une cérémonie organisée à l’aéroport de la ville.



La remise de ces deux camions pompiers, constitue un enjeu fondamental pour les armées tchadienne et française qui partagent l’ASECNA, a précisé le représentant au Tchad des forces françaises au Sahel, le lieutenant-colonel Jérôme. Ce dernier a rassuré l’assistance sur ce que ces deux camions sont suffisamment polyvalents pouvant s'adapter à un large panel de la situation d’urgence.



Le représentant de l’ambassadeur de France au Tchad, Pierre François, a indiqué que la remise de ces camions est un geste de remerciements envers la population tchadienne qui est engagée aux côtés de la France, depuis plus d'un siècle. Le représentant du directeur général de l’autorité de l’aviation civile, Djimhomadji Kradji Parfait, a dit que ces véhicules sont spécialisés dans la lutte contre le feu halieutique, et pourront également assurer la sécurité de la population, en appui aux autres moyens locaux de lutte contre les incendies.



Réceptionnant les clés de ces deux camions pompiers, le gouverneur de la province du Ouaddaï, Bachar Ali Soulayman a relevé que la remise de ces camions vient à point nommé, car ils permettront à l’aéroport et la mairie d’Abéché à faire face à d'éventuels cas d'incendie. Le gouverneur Bachar Ali Soulayman a enfin rassuré les donateurs que ces véhicules seront utilisés à bon escient.



Il faut noter que la signature du document relatif à la remise officielle de ces deux camions pompiers, par le chef de mission de la Force française du Sahel basée au Tchad, a mis un terme à la cérémonie.