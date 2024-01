Tchad : dans le Salamat, les fils du canton Dagal se réconcilient après plus d'une décennie de conflit

Les communautés du canton Dagal, dans la sous-préfecture de Mouraye, département de Bahr-Azoum, se sont réconciliées au cours d’une cérémonie officielle organisée ce jeudi 11 janvier 2024, au village Am-Djoudoul. C’était sous la houlette du gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam.



Les populations des villages de la sous-préfecture de Mouraye, s'étaient rassemblées au village « Am-Djoudoul », situé à plus de 100 km à l’est d’Am-Timan, pour réserver un accueil de taille au gouverneur du Salamat et à la délégation qui l’accompagne.



En effet, depuis plus d’une décennie, un malentendu opposait les chefs de villages du canton Dagal, avec le chef dudit canton. Cette cérémonie marque d'une part, la réconciliation des fils et filles du canton Dagal, et d’autre part, les Dagal et les communautés allogènes, constituées essentiellement des éleveurs nomades sédentarisés.



Les procès-verbaux des accords lus par le préfet du département de Bahr-Azoum, Mahamat Ahmat Saleh, ont été signés par les 39 chefs de villages opposés au chef de canton, et les représentants des allogènes devant le gouverneur, et en présence du comité des affaires islamiques du Salamat, du chef de canton « Kibet Angrep » et celui du canton « Mouro », venu de la province voisine du Sila.



Lors de la cérémonie, devant la population, le chef du canton Dagal, Ali Ousmane et celui du canton Bahr-Azoum, Issa Adam, ont exprimé leur satisfaction en cette circonstance historique dans le canton Dagal.



Officiant la cérémonie, le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam rappelle qu’il est temps que cette réconciliation soit sincère, définitive et jette les bases de pardon de cœur et de tolérance.



Pour témoigner leur détermination à tourner la page de la discorde, et s'orienter résolument vers la culture de la paix durable, les fils et fils du canton Dagal ont remis un exemplaire du Saint Coran au gouverneur du Salamat.