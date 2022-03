Tchad : dans le Sila, le gouverneur ouvre un atelier sur l’agro-sylvo-pastoral et l’halieutique

Le gouverneur de la province du Sila, Ismaël Yamouda Djorbo a présidé ce 17 mars 2022 à Goz beïda, chef-lieu de la province, l'ouverture de l’atelier de dissémination et d'appropriation de la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale et halieutique au Tchad (LOAH), en présence de l’inspecteur général du ministre de l'Elevage et des Productions animales, Adam Hassan, chef de mission.



Dans son intervention de circonstance, le délégué de l'élevage, Dr Abelbagui Ibrahim a souligné que c’est une opportunité pour lui d’être en même temps porteur et acteur, dans cette phase de sensibilisation sur les défis et les priorités du développement agro-sylvo-pastoral et halieutique pour la province du Sila.



Dr Abelbagui Ibrahim a rappelé que la province du Sila est une zone à vocation agro-sylvo-pastorale par excellence, confrontée à de nombreux défis. Les travaux de l’atelier doivent permettre de ressortir les bons instruments de compréhension, clairs et de faire un partage de dispositions pertinentes de la LOAH. Le délégué de l'élevage a exhorté ses collègues de la CPA de participer très activement aux débats et échanges qui auront lieu tout au long de cet atelier.



Ismaël Yamouda Djorbo a demandé à tous les participants de développer, tout au long de leurs travaux, un sens élevé de responsabilité afin de s'approprier la loi et de produire des contributions pertinentes qui serviront au comité multi-acteurs d'amender les textes l'application de la loi, avant de le soumettre aux plus hautes autorités du pays.