Tchad : dans les marchés, les mauvais branchements électriques présentent des risques

L’association des usagers du service public, de l’eau et de l’énergie (AUSPEE) a lancé jeudi une caravane de sensibilisation au marché à Mil de N'Djamena. "À cause d’un simple branchement mal fait, des millions de nos Francs partent en fumée. Alors sauvons et protégeons nos marchés et maisons contre l’incendie d’origine électrique", estime l'association qui fait de cette phrase son thème de sensibilisation.



La campagne se déroule pendant huit jours dans les différentes marchés de la ville de N’Djamena.



Selon le coordonnateur de l’association, Djidda Djimi, il est constaté que les systèmes de branchement ne sont pas souvent bien respectés, ce qui est à l'origine de dégâts chaque année, que ce soit dans les marchés ou domiciles. Ces incidents entraine de nombreuses pertes d'argent.