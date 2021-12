Tchad : "dans les pays qui se respectent, les corrompus sont en prison", Pr. Avocksouma Djona

Pr. Avocksouma Djona estime qu'en politique, la confiance se mérite. "On ne peut pas tromper le peuple tout le temps. En politique, il faut être transparent dans tout ce que l'on fait puisqu'il y va de la vie des concitoyens et surtout de l'avenir de la patrie. En politique, on doit se battre pour servir les autres et non se servir soi-même. En politique, dès lors qu'on voit un homme politique très riche, c'est qu'il a volé ou a été corrompu. Dans des pays qui se respectent, les hommes ou femmes politiques corrompus sont en prison", dit-il.



Le leader politique appelle à poursuivre le combat pour que le Tchad devienne un véritable État démocratique.



"En plus de 30 ans, les techniques utilisées par les ltno n'ont jamais variées, Par I'action, ce sont le père et le fils que rien ne sépare. Ils sont là et ils veulent le rester. Pour toujours. C'est dans leurs gènes. Le Tchad est leur propriété. Nous ne sommes que leurs laoukoura ou djim", fustige Pr. Avocksouma Djona. "Mais leurs techniques et stratégies, on les connaît", conclut-il.