Tchad : dans son sermon, l'Imam de Goz Beida met en garde contre un "génocide"

La grande prière marquant la fête de Tabaski a eu lieu ce dimanche matin à la grande mosquée de la ville de Goz Beida, dans la province de Sila. De nombreux fidèles musulmans venus des différents endroits de la ville et des périphéries de la province étaient présents, en présence des autorités administratives et traditionnelles, du gouverneur de la province et du directeur général du ministère de l'Administration du territoire.



La prière a été dirigée par l'Imam de la grande mosquée de la ville, Cheikh Abdallah Adam. Dans son prêche, l'Imam a appelé la population à l'unité nationale et à la cessation immédiate des conflits qui se répètent dans la localité. Il a insisté sur l'amour du vivre en paix.



L'Imam a demandé aux autorités de prendre une décision, le plus rapidement possible, pour arrêter les conflits car l'Islam n'accepte pas qu'un génocide soit perpétré, surtout dans ces moments difficiles.



Après la prière, des voeux ont été présentés aux autorités provinciales à la résidence du gouverneur.