Tchad : davantage d'accès à la terre pour les femmes et les jeunes, un défi majeur

La campagne vise à promouvoir la participation des femmes et des jeunes tchadiens à la sécurité alimentaire et nutritionnelle du Tchad, à travers un accès sécurisé aux moyens de production que sont essentiellement la terre et le crédit préférentiel. L'objectif est de sensibiliser et d'engager l'opinion publique afin d'obtenir des engagements des autorités politiques.​



Le directeur pays d'Oxfam, Dedeou Yahiya, met en exergue des défis : l'accès à la terre et la sécurisation des droits fonciers des femmes et des jeunes d'une part, et la promotion de leur pouvoir économique tout en renforçant la sécurité alimentaire des communautés tchadiennes d'autre part.



"La question de l'accès des femmes et des jeunes à la terre, est non seulement une question d'égalité de genre mais aussi une question de justice, d'équité et d'inclusion afin d'amorcer un développement durable et intégré au Tchad", explique Dedeou Yahiya.



Dans son allocution, le ministre de l'Aménagement du territoire, I'Habitat et de l'Urbanisme, Maahamat Assileck Halata, a souligné que cette campagne de plaidoyer est l'initiative et le fruit d'une réflexion d'une vingtaine d'organisations et acteurs de la société civile qui se sont engagés à contribuer pour plus d'accès a la terre pour les femmes et les jeunes.