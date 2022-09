Tchad : "de 2015 à nos jours, l'IGE a recouvré plus de 400 milliards de Fcfa", Ngarmbatina Lamane

"Beaucoup de voix se sont levées pour la suppression de l'IGE. C'est un instrument de lutte contre la corruption.

L'IGE fait partie des exigences des Nations-Unies. Le Tchad a ratifié la convention des Nations-Unies en 2018. De 2015 à nos jours, l'IGE a recouvré plus de 400 milliards de Fcfa au bénéfice du trésor public, plus de 258 missions de contrôle, d'audit et de vérification sur l'ensemble du territoire et également dans nos chancelleries ont été diligentées", détaille Ngarmbatina Lamane.



"On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donnez plus de moyens à cette institution pour qu'elle puisse moraliser", suggère le contrôleur d'État.



Il révèle qu'une centaine de véhicules de l'administration "mal réformés ont été récupérés" et que des milliers de. recommandations ont été adressées aux entités contrôlées.



"Monsieur le président (du Présidium, Ndlr), vous avez dit qu'il y a des participants qui ont perçu leur per diem et qui ont disparu dans la nature. Accordez-moi le mandat, en tant que contrôleur d'État, afin de leur faire restituer ce qu'ils ont perçu indûment. C'est de là que commence la lutte contre la corruption", a connu Ngarmbatina Lamane, sous les applaudissements de la plénière.