Tchad : de grands défis pour rendre nos environnements salubres

Il faut un esprit sain dans un environnement sain, a-t-on coutume de dire. Les associations de la société civile qui exercent dans la province du Ouaddai mènent régulièrement des actions de citoyenneté dans les lieux publics, tandis que d'autres volent au secours des familles vulnérables à travers des vivres pour soulager et donner le sourire. Un acte salutaire encouragé par beaucoup de citoyens qu’Alwihda Info a rencontré dans les quartiers.



Cependant, pour rendre la ville propre, ces initiatives de salubrité ne doivent pas se limiter seulement aux lieux publics. De surcroît, si chaque citoyen nettoie la devanture de sa concession tous les samedis voire tous les jours, cela sera un plus pour nos communes, indique un citoyen.



Partout dans la ville, l'on retrouve des jeunes pousseurs qui sillonnent les quartiers pour demander de maisons en maisons s'il y a des ordures à ramasser. Ils sont en grande majorité des jeunes tallibés qui ont préféré pratiquer cette activité qui leur rapporte de l’argent. Ils contribuent également à la propreté de la ville, se réjouit un jeune.



"Nous les payons selon la quantité d’ordures à évacuer dont nous disposons", martèle Zara Brahim une ménagère. Pour elle, ces jeunes rendent un service très louable et encourageant.



La ménagère Zara de renchérir, « nos ordures sont stockées parfois une semaine voire plus, aucun agent de la mairie ne vient récupérer ou chercher les ordures ménagères ». Elle exhorte les concernés à prendre leur responsabilité.