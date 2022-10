Tchad : de l'eau pour la population de Mondjino 1 au Guera

L'ouvrage hydraulique a été financé par le centre Koweïtien. Le château d'eau est de 20 m3 avec un réseau linéaire de tuyauterie de 1200 mètres. Il est composé de quatre bornes fontaines, un abreuvoir et une pompe de 5 m3 actionnée par un kit solaire de 200 watts.



La liesse populaire et l'atmosphère festive ont témoigné des attentes de la population de Mondjino 1 qui a régulièrement souffert du manque drastique d'eau potable.



Le secrétaire général de la commune urbaine de Mongo, Mahamat Ahmat Abdramane, le représentant de la société, Adam Hissein et le représentant du gouverneur de la province du Guera, Abba Djidi Brahimi ont exhorté la population à en faire bon usage. Ce mini-château d'eau permettra d'alléger la situation de nombreuses familles et d'assurer une meilleure condition de santé et de vie.