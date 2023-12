Tchad : de l'innovation à la Direction des impôts, le module E-Tax opérationnel

En ouvrant les travaux, le directeur général des Impôts, Mbaïrari Bari Henri, a souligné l'importance de ce module E-taxe pour le recouvrement fiscal, ainsi que la présentation du système de facturation normalisée. Pour MBairari Bari Henri : "La digitalisation et la modernisation sont des objectifs réalisés pour positionner notre pays parmi les pays émergents. Le lancement de ces deux fonctionnalités s'inscrit dans notre vision visant à favoriser un environnement fiscal plus juste, équitable et efficient pour tous les acteurs économiques de notre pays, tout en nous adaptant aux évolutions constantes du monde numérique."



Il a également souligné que la plateforme E-taxe, depuis sa mise en place, s'est révélée être un levier central de leur vision d'une fiscalité moderne, adaptée aux besoins changeants de leur économie et de leurs contribuables. L'introduction du module de recouvrement de cette recette fiscale dans la plateforme E-taxe offre des avantages significatifs, tant pour l'administration fiscale que pour les opérateurs économiques, en termes de transparence, de réduction des coûts et de simplification. Parmi ces avantages figurent l'édition automatique des avis de mise en recouvrement, des attestations de non-redevance, etc. Il permet également la notification électronique en temps réel des documents conçus électroniquement, renforçant ainsi la traçabilité et réduisant les risques de fraude et de contrôle fiscal. De plus, il réduit les erreurs humaines liées à des déclarations incorrectes de la TVA (Taux de la Valeur Ajoutée).



Dans le même contexte, le représentant de l'initiative corporation venant de Kigali au Rwanda a évoqué l'évolution du système de numérisation et de collecte de ressources financières, soulignant que le lancement du module de recouvrement de la plateforme numérique des impôts et taxes est une étape cruciale qui symbolise l'efficacité, l'efficience et la transparence, ainsi que la capacité à relever les défis modernes de la gouvernance financière.



Le ministre des Finances et du Budget a salué les techniciens et informaticiens pour leur savoir-faire. Tahir Hamid Nguilin a insisté sur la nécessité d'une synergie d'action pour que le système fonctionne 24 heures sur 24. En cas de panne, le directeur général doit être immédiatement informé. Le ministre Tahir Hamid Nguilin considère que le module E-taxe est un soulagement, car il permettra aux agents de se débarrasser de milliers de dossiers encombrants.