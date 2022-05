Tchad : de l’université du Tchad à l’université de Ndjamena, 50 ans de réalisations

Historique

Dans son mot de bienvenue, le président de l’université de Ndjamena, le Pr Mahamat Saleh Daoussa Haggar, retrace que l’institution dont il a la charge, a été créée en 1971 par ordonnance n°026/PR/71 du 27 décembre 1971, sous la dénomination « Université du Tchad ». Elle sera rebaptisée « Université de Ndjamena » par la loi n°006/PR/94 du 17 janvier 1994.



Ce changement procède de la volonté politique de créer d’autres universités publiques au Tchad. Des quatre facultés au départ, l’université de Ndjamena compte aujourd’hui sept facultés réparties sur quatre sites (Toukra, Ardep Djoumal, Farcha et Gardolé), précise le président de l’université.



Le Pr Daoussa Haggar informe qu’au titre de l’année académique 2021-2022, son institution compte 600 enseignants-chercheurs, dont 12 professeurs titulaires, 49 maîtres de conférences, 175 maîtres assistants et 364 assistants d’université et assistants. En plus, 170 personnels administratifs, techniques et agents et plus de 30 000 étudiants. Durant les 50 années, l’université a connu 18 recteurs et un président.



Contribution

L’université de Ndjamena a mis à la disposition de l’administration tchadienne, et de la sous-région, des ressources humaines aussi bien qualifiées que diversifiées. En 50 ans, l’université de Ndjamena a mobilisé l’inscription massive des enseignants-chercheurs sur les différentes listes d’aptitude aux fonctions du CAMES (Comité africain et malgache pour l’enseignement supérieur) et du Conseil Supérieur des Universités d’Égypte (CSUE) ; la coopération interuniversitaire et internationale avec des universités étrangères, ainsi que des innovations matérielles et immatérielles pour le développement du Tchad.



Plaidoyers

Le président de l’université de Ndjamena, a profité de l’occasion pour présenter le cahier des doléances, au nom de ses collègues, aux plus hautes autorités de transition, entre autres : la signature du projet portant statut autonome des enseignants chercheurs, il serait judicieux de relever l’âge de la retraite des enseignants chercheurs de rang magistral à 70 ans, le plaidoyer pour un traitement exceptionnel en faveur des enseignants chercheurs de rang magistral, notamment les professeurs et maître de conférences, pour une politique de recadrage du département ministériel et réforme institutionnelle qui aide à freiner l’émigration de la jeunesse tchadienne, la reprise des travaux du campus de Toukra, de l’enveloppe budgétaire accordée à l’enseignement supérieur, en général, et l’université de Ndjamena, en particulier et, enfin, le renouvellement du plan triennal de financement de la recherche doctorale et post doctorale.