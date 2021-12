Tchad : de la musique à l’entrepreneuriat, le groupe "Ngone Sarh" laisse sa marque

Un album à l'horizon 2022 est l'objectif visé par le groupe Ngone Sarh. Évoluant en binome, Arson B le rappeur et l'homme Sheriff le chanteur, les deux cousins ont décidé de joindre leurs voix au nom de leur ville qui n'est autre que la ville de Sarh, appelée Fort Archambault dans le passé. Ils évoluent dans le rythme Ngandja.



Déjà presque deux ans d'existence, le groupe a sorti un titre officiellement connu et un projet d'album qui sort en 2022 pour ensuite entamer une tournée au Cameroun. Connu avec un premier clip disponible, le 2e est celui du son "Ngandja identité" qui est prévu pour bientôt.



Au delà de la musique, "Ngone sarh" qui est le nom du groupe est aussi un concept entrepreneurial qui fait dans la conception des t-shirts, pull over, casquettes, globalement le style vestimentaire pour lequel ils envisagent une collaboration avec les stylistes en vu d'arrêter un motif authentique pour s'y investir. Pour eux, ils ne s'arrêtent pas qu'à la musique mais c'est aussi un moyen de générer des revenus afin de supporter certaines charges car la musique demande également des moyens.



La valorisation de la culture Sara est donc primordiale pour le groupe tant dans le style musical que dans leur model entrepreneurial. Pourtant l'environnement du showbiz à Sarh est vide, raison pour laquelle ils ont alors décidé de ravitailler leur ville à partir de la capitale, tout en espérant que les choses aillent mieux avec un peu d'effort.



Sondant l'homme Sheriff au sujet du prochain titre, il se dit persuadé en qu'en terme de nouveauté, les fans sont plus exigeants. "J'aimerais les rassurer que le projet à venir est un feu ardent", a déclaré l'homme Sheriff.