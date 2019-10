Tchad : de nombreux investissements russes attendus

Le président du conseil d'administration de l'organisation nationale patronale des entreprises du Tchad (ONAPET), Madjitoloum Josue, a tenu ce mardi un point de presse pour faire le point sur le forum et le sommet Russie-Afrique de Sotchi.



L'ONAPET a pris part au forum économique qui s'est déroulé en marge du sommet Russie-Afrique. 47 chefs d'Etat africains ont pris part à l'évènement, notamment le président tchadien Idriss Déby.



En tant que paneliste, Madjitoloum Josue a débattu sur le thème évocateur des "associations d'entreprises russes et africaines : point de départ de partenariats d'affaires à long terme".



Le Tchad à travers L'ONAPET est le premier pays africain a avoir organisé un forum économique bilatéral Tchad-Russie qui s'est tenu du 26 au 28 mars 2018 au Radisson Blu à N'Djamena.



Ce forum a permis de consacrer une place d'honneur au Tchad durant le sommet de Sotchi, et a permis de marquer d'un pas de géant les négociations en vue de la concrétisation du financement d'un certain nombre de projets vitaux au profit du Tchad pour sa relance économique.



Le montant global des financements attendus est d'environ 7,5 millions d'euros. Ces projets son entre autres axés sur les infrastructures énergétiques, les transports, l'agriculture, l'élevage, la technologie, les télécommunications et l'internet.



"Confiant que les plus hautes autorités de la République, dans leur rôle régalien, prendront toutes les dispositions de garantie de la souveraineté qui constitue un préalable pour les investisseurs afin de rassurer les partenaires russes, il est attendu du gouvernement tchadien une invitation expresse de la partie russe, notamment l'Agence internationale pour le développement souverain pour que dans les mois à venir, ces chiffres annoncés deviennent une réalité qui redonne de la vitalité à l'économie nationale touchée de plein fouet par le crises économiques et sécuritaires connues de tous", indique Madjitoloum Josue.