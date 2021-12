Tchad : de retour au pays, Abakar Manany appelle à l'unité.

Abakar Adoum Manany a été accueilli à l'aéroport de N'Djamena par Idriss Youssouf Boy, secrétaire particulier du président du Conseil militaire de transition (CMT) et plusieurs officiels.



Dans sa déclaration à la presse, Abakar Manany appelle à l'unité de tous les tchadiens pour la construction du pays. Il rend hommage aux citoyens "tombés pour le pays ces dernières années".



"Je suis toujours resté un enfant du Tchad. Votre souffrance a été ma souffrance et vos luttes ont été les miennes, c'est-à-dire liberté, justice et unité. Je ne vous cache pas ni mon émotion ni mon espérance qui est née grâce à la transition. C'est une dynamique de dialogue et de réconciliation", affirme Abakar Manany. Il exprime son soutien à la transition et salue le gage de bonne volonté des autorités.



"Donnons-nous les mains, serons-nous les mains pour que cette transition aboutisse à un vrai dialogue inclusif et que les armes soient une histoire ancienne pour les fils de ce pays", selon Abakar Manany.



De nombreux citoyens dont des cavaliers à dos de chameaux se sont mobilisés à l'aéroport pour l'accueillir.



Abakar Manany a été escorté dans un cortège de véhicules de la Présidence de la République. Vêtu d'une djellaba, l'ancien conseiller du défunt Maréchal est descendu de son véhicule pour saluer la foule.