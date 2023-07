Tchad : de soldat radié à général de brigade, trois ans après l'affaire de "Champs de Fil"

Cette promotion fait suite à une histoire controversée. En effet, le 25 septembre 2020, le colonel Haroun avait été rétrogradé au grade de soldat de 2ème classe et radié des effectifs de l'armée dans le cadre de l'affaire connue sous le nom de "Champs de Fil".



En septembre 2020, l'officier avait été condamné à une peine d'au moins cinq ans de prison ferme par la justice pour homicide, outrage contre les magistrats, discrédit sur une décision de justice et évasion. Lors du prononcé du verdict, il s'était évadé du Palais de justice grâce à au moins cinq complices identifiés.



Le 9 août 2020, l'officier s’était envolé à bord d’un avion à destination de Le Caire en Égypte. Le Tchad avait ordonné que l’appareil d’Egypt Air revienne à N’Djamena pour que le fugitif soit réincarcéré.



L'incident qui a dégénéré a eu lieu mi-juillet 2020, lorsqu'une altercation entre l'officier de l'armée et des mécaniciens a conduit à une scène de lynchage et à la mort d'une personne à Champs de Fil, un marché automobile du 5ème arrondissement de N'Djamena.



Selon les explications de l'ex-procureur de la République, Youssouf Tom, lors des événements : "La tension entre les parties a atteint un tel niveau que deux jeunes ont été blessés par balles provenant d'une arme de poing détenue par le colonel. L'un des jeunes, conduit à l'hôpital de l'amitié Tchado-chinoise, a malheureusement succombé à ses blessures. Le colonel a failli être lynché par la foule en colère et a subi de graves blessures lors de l'agression".



Parmi les personnes impliquées dans la scène de lynchage contre l'officier, sept individus ont été identifiés, traduits en justice et placés en détention à la maison d'arrêt d'Amsinene.