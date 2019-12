Tchad : débat sur le rôle des médias dans la gouvernance judiciaire

Dans le cadre du lancement effectif des activités du Projet d’appui au renforcement des capacités des acteurs judicaires au Tchad (PRACAJUST), l’Ecole nationale de formation judicaires a organisé lundi 2 décembre une conférence débat au CEFOD, axée sur le rôle des médias dans la gouvernance judiciaire.



La conférence-débat a été animée par Maitre Noubarangar Kladoumbe, avocat et enseignant-chercheur, et Adakeizou Simon, directeur général adjoint à l’ENFJ.



Ce rôle important n’est pas souvent perçu avec justesse par les acteurs des médias. La conférence s'est efforcée de mettre en exergue cette noble mission tout en identifiant les principaux éléments fondateurs de la gouvernance judiciaire. Plusieurs sujets ont été abordés notamment le rôle des médias dans la gouvernance judiciaire.



Le fondement légal du rôle des medias dans le fonctionnement des juridictions se trouve dans les textes des procédures garantissant la publicité des audiences (Code de procédure civile et Code de procédure pénale). La presse est le canal privilégié par lequel les populations doivent être fidèlement informées des évènements judiciaires. Elle est de ce fait, le miroir des actions juridictionnelles.



Rappelons que la justice est rendue au nom du peuple tchadien et celui-ci a le droit d’en être informé. Par les reportages, les chroniques et les émissions spéciales, les médias contribuent à la sensibilisation et à l’éducation du peuple au nom duquel la justice est rendue.



Une presse bien outillée est celle qui met le doigt sur les errements de la justice qui se traduisent généralement par les violations des règles de droit applicables. La bonne exécution de cette mission impose la nécessité d’un renforcement des capacités des journalistes dans ce domaine.