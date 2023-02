Tchad : début de l'étude de terrain pour le projet de construction de la route N'gouri-Mondo-Mao

Le chef de projet, AHMAT IBRAHIM OUSMAN, a été accueilli hier par les autorités locales de la Province du Kanem, représentées par le Secrétaire Général de la Province, SATADJIM SUCCÈS NOËL.



La mission comprenant les cadres du ministère et de l'entreprise CGCOC-Groupe a rencontré les autorités locales dans le but d'informer et de sensibiliser la population du Kanem au sujet du projet de construction. La mission a également pour objectif de plaider en faveur de ce projet qui sera lancé dans les plus brefs délais.



Le délégué provincial des infrastructures et du désenclavement du Kanem, MOUSSA Abdelkader, a souhaité la bienvenue aux membres de la mission et le Secrétaire général de la province du Kanem SATADJIM SUCCÈS NOËL a déclaré que ce projet représentait un grand soulagement pour les habitants du Kanem. Il a exhorté le chef de projet à respecter strictement les clauses du contrat entre le ministère et l'entreprise.



Après la rencontre, la mission accompagnée des autorités locales a effectué une étude de terrain dans les différents quartiers de la ville de Mao. Le lancement des travaux de construction de la route N'gouri-Mondo-Mao et de la voirie de la ville de Mao est un pas en avant pour améliorer les infrastructures et les conditions de vie dans la région du Kanem.