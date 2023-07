Tchad : début des activités de révision de la liste électorale dans la Tandjilé

208 opérateurs, venus de Ndjamena, accompagnés de 184 recrues locales et 23 superviseurs, seront répartis dans 184 centres de recensement de la province de la Tandjilé. Leur tâche est de veiller au déploiement des matériels de révision, au suivi des agents recenseurs sur le terrain et à assurer la sécurité de ces opérations.



Dans son discours, la Gouverneure Ildjima Abdraman a souligné l'importance de respecter les délais fixés par la feuille de route et le calendrier de la transition, ce qui motive l'organisation de cette révision de la liste électorale. Elle a également instruit les préfets des cinq départements de la province de soutenir les agents déployés sur le terrain.



Pour marquer le début des opérations, les agents recenseurs ont procédé à l'enrôlement de quelques jeunes à l'âge de voter, signe de l'engagement du gouvernement d'union nationale à mener à bien ce processus.