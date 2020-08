Tchad : début des corrections des copies du baccalauréat

Les équipes mobilisées pour la correction et la vérification des copies du baccalauréat ont entamé ce lundi matin leurs activités dans trois centres de la capitale. Les établissements retenus sont Ibnou Cina, Maarif et Évangélique.



C'est un travail colossal qui a débuté. Il devrait durer une semaine et mobilise plus de 3000 personnes.



Les résultats seront ensuite dévoilés à une date à définir après les délibérations du jury.



Les épreuves de la première session du baccalauréat 2020 se sont déroulées du 17 au 22 août. Au total, 87.500 candidats ont été appelés à composer.