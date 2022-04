Tchad : début des examens blancs pour 520 élèves à Laï

Ils sont au total 520 candidats dont 313 pour le BEF et 207 pour le bac blanc répartis dans 10 centres d'examens. Pour le président du centre de Laï, l'objectif de cet examen blanc est de préparer leurs candidats à affronter les examens noirs qui se pointe déjà à l'horizon.



Lançant officiellement les épreuves écrites pour le compte du diocèse de Laï, la directrice de l'enseignement catholique dudit diocèse, la sœur Nadège Allarba, a indiqué que l'enseignement catholique n'aime pas la tricherie. À cet effet, elle a invité les candidats à un travail serein et surtout dans le calme et le respect des règles de l'enseignement catholique.