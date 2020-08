Tchad : début du tournoi zonal à Abéché et déjà une banale histoire de forfait pour l'As Lion de Biltine

Ville haute, Abeché accueille cette année deux événements sportifs majeurs : le tournoi zonal regroupant les trois provinces à savoir le Ouaddaï, Sila et le Wadi Fira qui représentent la "zone n° 2" -qui a démarré samedi après-midi- et le Championnat national U17 qui commencera début septembre.



Ce tournoi zonal est organisé en prélude de la préparation du Championnat national du Tchad prévu le 18 septembre 2020 à N'Djamena. En principe, c'est Renaissance Football Club (RFC) d'Abeché et l'As Lion de Biltine qui devaient ouvrir le bal ce samedi après-midi au stade d'Abeché mais aussi bizarre que cela puisse paraître, l'équipe As Lion représentant le Wadi Fira s'est présentée au terrain sans ses licences : les biltinois ont tout simplement et bizarrement oublié leurs licences à Biltine. C'est désormais la RFC d'Abéché qui a remporté le match par forfait (3-0) au grand dam de tous ! Que du regret pour la délégation biltinoise !