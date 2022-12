Tchad : « décembre d'affaires » s'ouvre du 8 au 11 décembre 2022 à N’Djamena

Le réseau des jeunes entrepreneurs est à sa deuxième activité qui donne la chance aux jeunes entrepreneurs de vendre leurs produits et d’apprendre pendant le moment dédié à l'entrepreneuriat. A cet effet, un « décembre d’affaires » est prévu, du 8 au 11 décembre 2022, à l’espace culturel Acamod.



Selon Prisca Mangueal, le projet « décembre d’affaires » permet aux jeunes entrepreneurs d'exposer leurs produits, les vendre et subvenir à leurs besoins. C'est au vu des difficultés que rencontre le pays, et par manque d'emplois, que le réseau des jeunes entrepreneurs veut orienter et former les jeunes à avoir un bon carnet d'adresses dans les affaires.



C’est une politique attractive que le réseau des jeunes entrepreneurs cherche, à travers les affaires. C’est un cadre idéal pour parler des affaires dans le milieu jeune, pour que le taux de chômage diminue. L'objectif du réseau des jeunes entrepreneurs est de former et de chercher des opportunités pour les jeunes et la visibilité des jeunes entrepreneurs.



Pour le chargé de la communication, Innocent Asdomal, pendant quatre jours, beaucoup de choses seront au programme, entre autres : prestation artistique, vente de produits par les jeunes entrepreneurs et exposés-débats.