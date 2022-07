Tchad : décès d'une patiente dans un centre de santé, des agents de santé se disent menacés

D'après le rapport circonstancié consulté par Alwihda Info, une femme âgée de 37 ans est décédée le 23 juin à 12h55. La patiente avait été consultée le 9 juin pour brûlure mictionnelle, douleur abdominale et douleur articulaire. Après examen clinique, l'hypothèse du diagnostic retenu était la typhoïde, le paludisme et l'infection. Le 23 juin, la patiente est revenue pour réaliser des examens. Un agent de santé a prescrit une ordonnance et a administré une injection.



L'agent de santé a conseillé à la patiente de manger. Après ingestion d'un jus de goyave et d'une bouteille d'eau, la patiente a commencé à tousser, suivi de vomissements abondants. Conduite sur un lit, elle a succombé trois minutes après, explique Saada Mahamat Abdeldjelil, responsable du centre de santé. "Aucun traitement n'a pu être administré", précise-t-il.



Le SYNTASST déplore la procédure de gestion de cette affaire avec l'arrestation de quatre personnes depuis le 4 juillet et les menaces récurrentes qui pèsent sur les travailleurs du district, ainsi que le manque d'agents de sécurité.



Ce lundi, les portes du centre de santé de Hillé Houdjadj sont fermées. "D'autres actions sont en cours", annoncent les agents de santé. Une réunion se tient actuellement à la Bourse du travail.