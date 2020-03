Tchad : décès de Bintou Mallou, le président Déby rend hommage

Le président de la République Idriss Déby a adressé mardi matin ses condoléances suite au décès de Bintou Malloum.



"C'est avec émoi que j'ai appris le décès de Bintou Malloum, première femme ambassadrice. En cette circonstance douloureuse, j'ai une profonde pensée pour la famille de la regrettée soeur", a-t-il dit dans un message posté sur Twitter.



"Notre pays perd une des pionnières de la lutte pour l'émancipation de la femme tchadienne", a-t-il ajouté.



L'ex-ministre et diplomate tchadienne Bintou Malloum est décédée mardi à l'âge de 73 ans.



Elle a été la première femme à avoir été admise à l'Ecole nationale d'administration du Tchad (ex-ENAM), en 1997.



Entre 1993 et 2003, Bintou Malloum a été membre du Gouvernement en occupant le poste de secrétaire d’État à la Fonction publique et au Travail, puis trois fois ministre des Affaires sociales et de la Famille.



Bintou Malloum est née le 31 mars 1946 à Torror, dans la province du Salamat, et allait fêter dans 20 jours son 74ème anniversaire.



Elle a été ambassadrice du Tchad dans les chancelleries du Congo Brazzaville, d'Allemagne et d'Italie.



Bintou Malloum a également été désignée représentante au Tchad de Rotary Club, en 2012.



Elle est l'auteure d'un ouvrage publié en 2017 et intitulé : "Le destin d'une pionnière".



Elle sera enterrée aujourd'hui au cimetière de Lamadji.