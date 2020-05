Tchad : décès de Daoud Kinefour à N'Djamena

Daoud Kinefour est décédé jeudi après-midi à N'Djamena, a annoncé son parti, le Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès (RDP).



Il est l'un des membres fondateurs du RDP et ex-secrétaire exécutif. Il est considéré comme l'une des figures emblématiques du parti.



"Fidèle aux idéaux du parti et compagnon de lutte du défunt Président fondateur Lol Mahamat choua, il vient de tirer sa révérence cet après midi. Nos condoléances à sa famille biologique et politique. Que son âme repose en paix", a déclaré son parti.



Daoud Kinefour a occupé plusieurs postes de responsabilité dans l'administration territoriale (gouverneur, préfet). Il a également été membre du gouvernement au temps de Hissein Habré.