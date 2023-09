Tchad : décès de Haoua Gamane, le parti MPS lui rend hommage

N'Djamena - Le Mouvement Patriotique du Salut (MPS) est en deuil suite au décès de la camarade Haoua Gamane, ancienne Présidente de l'OF/MPS. Le parti tient à exprimer ses condoléances à la famille et aux proches de la disparue.



“C'est avec une profonde tristesse que le Secrétariat Général du MPS a appris le décès de Haoua Gamane, une militante engagée qui a toujours été dynamique dans les différentes batailles politiques du parti”, a déclaré Me. Jean-Bernard Padaré dans un communiqué.



“Au moment où le MPS fait face à des enjeux politiques décisifs, la perte de Haoua Gamane est ressentie comme une immense tragédie. Elle a apporté une contribution inestimable aux activités du parti”, a ajouté le porte-parole du MPS.



En cette circonstance particulièrement douloureuse, le Secrétariat Général du MPS tient à adresser ses condoléances émues à la famille de la disparue, ainsi qu'à tous ses proches et amis.