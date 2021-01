Tchad : décès de Orozi Fodeïbou, PCA de la SHT

Le président du Conseil d'administration de la Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT) et conseiller du chef de l'État au Pétrole, aux Mines et à l'Énergie, Orozi Fodeïbou, s'est éteint ce mardi matin à l'hôpital moderne de N'Djamena, à la suite d'une courte maladie.



Orozi Fodeïbou a occupé les postes de secrétaire général adjoint de la Présidence de la République, conseiller du chef de l'État, et gouverneur suppléant du Tchad à la Banque mondiale.