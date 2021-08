Tchad : décès de Poddi Djime Bichira, porte-parole de la CPDC

Dans un communiqué de presse signé à Ndjamena le 17 août 2021 par le rapporteur Noubatessem Jonathan Boguyanan, la Coordination des partis politiques pour la défense de la Constitution (CPDC) « a la profonde douleur d’informer l’opinion du décès de son porte-parole, Poddi Djime Bichara, survenu à Khartoum ce 17 août 2021 ».



La Coordination déclare que la classe politique et le Tchad perdent en lui, « un homme qui savait allier rigueur et pondération en toutes circonstances ». En cette triste circonstance, la CPDC présente ses sincères condoléances à la famille biologique du défunt, et demande à Dieu de la consoler en ces moments difficiles.



Enfin, la Coordination appelle l’ensemble des forces vives à continuer la lutte pour le triomphe des nobles idéaux que défendait le regretté porte-parole de la CPDC.