Tchad : décès de Ramadan Kariffene, coordonnateur du programme de renforcement de capacités du personnel de santé

Le coordonnateur du programme de renforcement de capacités du personnel de santé, RAMADAN KARIFFENE, est décédé ce 16 février 2023 à N'djamena des suites d'une maladie. Le ministère de la Santé Publique et de la Prévention a annoncé la nouvelle à travers un communiqué officiel dans lequel il a exprimé ses regrets et sa tristesse. Le défunt était décrit comme un cadre consciencieux, dévoué, dynamique et sincère avec ses collaborateurs.



Le communiqué a également présenté les condoléances les plus attristées du ministère de la Santé Publique et de la Prévention à la famille, aux proches et aux amis de RAMADAN KARIFFENE. Le ministère a prié pour que le défunt soit accueilli dans le vaste paradis d'Allah.