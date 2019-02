Tchad : décès de l'ancien ministre Hassane Ngueadoum

L'homme politique tchadien Hassane Ngueadoum, ancien secrétaire d'Etat à la Santé puis ministre de la Santé publique, cadre supérieur du pays et membre du bureau exécutif du parti RDP, est décédé ce lundi 12 février 2019 à Paris, en France, suite à une maladie.



Hassan Ngueadoum a également occupé le poste de ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat dans le gouvernement d'Emmanuel Nadingar en 2011.



En mai 2016, il avait été élu vice-président de l'OMS Afrique pour un mandat d'un an.