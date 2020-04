Tchad : décès de l'ex-ministre Mahamat Senoussi Khatir

L'ex-membre du Gouvernement Mahamat Senoussi Khatir est décédé dimanche à N'Damena, à l'âge de 76 ans, suite à une maladie.



Egalement ancien ambassadeur, député et conseiller à la Présidence de la République, Mahamat Senoussi Khatir est né le 26 décembre 1944 dans la ville d'Oum Hadjer.



Commandeur de l’ordre national du Tchad, Mahamat Senoussi Khatir a aussi occupé le poste de directeur général de l'Agence nationale de sécurité (1993-1995).



Il était marié et père de huit enfants.



Le ministère des Affaires étrangères lui a rendu un hommage ce lundi. Il "a servi son pays à d’importants postes de responsabilité avec dévouement et loyauté. La République perd en lui un fidèle et brillant serviteur. Paix à son âme !", a déclaré l'assistant du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmat Abdallah Kendji.