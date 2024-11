Tchad : décès du Tchadien Moudassir Tidjani Kandol, ex-cadre à l’OPEP

Moudassir Tidjani Kandol est décédé le 3 novembre 2024 en Égypte, des suites d’une courte maladie. Il fut chargé de mission au sein de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) à Vienne, en Autriche.



Statisticien de formation, Moudassir Tidjani Kandol a occupé un poste important à l’OPEP, fonction qui a marqué sa carrière et sa vie. Cependant, il avait choisi de quitter son poste pour retourner dans son pays et servir sa nation.



Malheureusement, la maladie ne lui a pas permis de mener à bien ce dernier projet. Il laisse derrière lui une épouse et quatre enfants.