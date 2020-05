Tchad : décès du chef de canton Tourané, Abdassalam Mahamat Abdessalam

Le chef de canton de Tourané Abdassalam Mahamat Abdessalam, est décédé subitement ce mardi 12 mai 2020 à Abéché, à la suite d'une courte maladie.



Dans un communiqué, le sultan du Dar Ouaddaï Sa Majesté Chérif Abdelhadi Mahadi, présente ses sincères condoléances à tous les leaders traditionnels, à la population de Tourané en général et à la famille du défunt en particulier.



"Abdessalam Mahamat Abdessalam homme de paix et conservateur des us et coutumes, que le tout puissant Dieu l'accueil dans son paradis", déclare le Sultan.