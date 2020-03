Tchad : décès du député Alnoudjim Alladoum René

Le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, a annoncé le décès ce dimanche vers 4 heures du matin, du député Alnoudjim Alladoum René, à la suite d'une maladie.



Il était membre du groupe parlementaire MPS, membre de la commission finances, budget et comptabilité publique, membre des groupes d'amitié Tchad-Cameroun, Tchad-Chine et Tchad-France, et membre du réseau Tchad-Afrique.



Alnoudjim Alladoum René était élu de la circonscription électorale du Mandoul occidental, dans la province du Mandoul.



Le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi a p