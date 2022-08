Tchad : décès du général Hamid Hachim Abdallah à N'Djamena

Le général Hamid Hachim Abdallah est décédé ce ce 6 août à N’Djamena. Le chef de la transition Mahamat Idris Deby a exprimé sa profonde tristesse.



"Le défunt fut un compagnon courageux. Il a vaillamment contribué à nos côtés à la victoire de la Force armée tchadienne d'intervention au Mali (FATIM) contre les terroristes qui occupaient le Nord de la République sœur du Mali", témoigne Mahamat Idriss Deby.



​Le président du Conseil militaire de transition présence ses condoléances les plus émues à sa famille et à ses proches et compagnons. "Le Tchad perd en lui un soldat valeureux. Que la terre lui soit légère et que son âme repose en paix", témoigne Mahamat Idriss Deby.