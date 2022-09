Tchad : décès du général Tahir Arme Horgui

Le général Tahir Arme Horgui, ancien conseiller au commandement de la DGSSIE, est décédé ce 24 septembre 2022. Le président de la transition Mahamat Idriss Deby a adressé ses condoléances.



"Je tiens à présenter en cette pénible circonstance, mes condoléances les plus attristées à sa grande famille et à ses nombreux proches, amis et frères d'arme qui perdent en lui, un être cher, courageux et sage. Puisse Allah l'accueillir dans son vaste paradis. Paix à son âme", a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.