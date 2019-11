Tchad : décès du professeur Zakaria Fadoul Kitir

Le professeur Zakaria Fadoul Kitir est décédé ce dimanche au Tchad.



Zakaria Fadoul Kitir est né à Iriba en 1946. Cet universitaire et homme de lettres a occupé plusieurs fonctions, notamment professeur de linguistique et de littérature orale à l'Université de N'Djamena et ministre de l'Enseignement supérieur.



Lauréat de l'édition 2019 du grand prix littéraire du Tchad, il est l'auteur de plusieurs oeuvres littéraires et scientifiques.



Après l'école primaire à Iriba puis à Biltine, il a effectué ses études secondaires au Lycée franco-arabe d'Abéché, puis au Lycée Félix Eboué de Fort-Lamy où il a obtenu un baccalauréat série C en 1968.



Parmi ses oeuvres, en 1989 il a publié "Loi de moi-même" ; "Les moments difficiles" en 1998 ; "l'antropologie des populations tchadiennes : les Béri du Tchad" en 2016 ; et "violences et évènements au Tchad : une approche d'anthropologie politique" en 2017.