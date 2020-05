Tchad : déchets dans les caniveaux, le maire de N'Djamena dénonce un incivisme caractérisé

Le maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Damane, s'est indigné mardi de "l'incivisme caractérisé" de certains citoyens qui obstruent les canaux de drainage des eaux avec des déchets.



"Les riverains qui sont là, ils ont connecté leurs toilettes à ce canal. Deuxièmement, ils mettent de la terre pour boucher carrément, l'eau ne circule pas. Tout cette terre là, on a curé en septembre de l'année dernière. Nous avons curé et ça revient encore à la case de départ", a déclaré le maire lors du lancement des opérations de curage des caniveaux, dans le 4ème arrondissement de la capitale.



"Il y a un incivisme caractérisé. À chaque fois je cri pour dire qu'il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Or que ça se répète et ça empire de plus en plus. Les gens ne veulent pas aider la commune pour qu'elle puisse faire son travail normalement", a dit Saleh Abdelaziz Damane.



Mardi, des tonnes de sable ont été curés sur un tronçon de moins de 1 km.



"Demain, s'il y a inondation, ils vont crier aux toits que la mairie n'a pas fait son travail. Nous on a pris des mesures, mis des amendes, et ça revient. Ca c'est vraiment écoeurant ce que je suis en train de voir. Des tonnes de remblais. Chacun va mettre des remblais devant chez lui pour obstruer le passage de l'eau", a ajouté le maire.



"Quelle est cette éducation qu'on va donner à la population ? À l'heure où je vous parle, nous n'avons même pas de moyens. On est en train de faire un effort pour curer avec nos propres ressources", a précisé Saleh Abdelaziz Damane.