Tchad : déclaration de l'avocat de Kalzeube Payimi suite à la décision de la Cour suprême

La Cour suprême a prononcé mercredi à N'Djamena, la libération de Kalzeube Payimi Deubet, actuel ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République.



Selon son avocat, Maître Alain Kagonbé, qui s'est exprimé à Alwihda Info, "la vérité est comme le dos du caïman, le caïman peut se cacher mais quand il arrive, on finit par apercevoir son dos. Tout ce qui a été dit sur Kalzeube, tous les montages, toutes les machinations sont dehors et la vérité a jailli."



Le 24 décembre 2019, Kalzeubé Payimi Deubet avait bénéficié d'une liberté provisoire, et a regagné son domicile. Il était détenu dans les locaux des renseignements généraux depuis son placement sous mandat de dépôt.



Maitre Alain Kagonbé a qualifié sa libération de "victoire".



"Il est libre, il a été innocenté par la justice. Mais je dis que ce n’est pas bien pour notre pays, ce n’est pas bien pour l'image de notre pays, humilier tout cadre, des hauts responsables, des plus proches collaborateurs du chef de l'État, les accuser injustement. Puis pour finir par dire qu'ils n'ont rien fait, il faut les laisser rentrer. Moi, je crois que ce n’est pas bien", a dénoncé l'avocat du ministre.



"Des gens qui se sont sacrifiés pour le pays, qui se sacrifient pour le pays. Il faut qu'on cesse d'humilier les gens, ce n’est pas tout le monde qui doit passer par la prison. Je ne suis pas pour l'impunité, je ne suis pas pour le détournement, mais il ne faut pas qu'on prenne des innocents, des gens qui se dévouent à la cause du pays pour les foutre en prison et puis que demain, après-demain on dise qu'ils n'ont rien fait et qu'il faut les laisser partir", a ajouté Maitre Alain Kagonbé.



S'agissant d'une éventuelle demande de réparation, le conseil de du ministre d'État a estimé que "c'est à lui de décider".



"Est-ce qu'il va accepter de poursuivre l'État, je ne pense pas qu'il puisse poursuivre l'État", a-t-il toutefois souligné.



"Il est libéré mais je ne suis pas content parce que les conditions de son arrestation, la manière dont la procédure a été menée, jusqu'à sa libération (...) convaincu de son innocence, le dossier étant complètement vide, l'accusation était très mal ficelée et il ne devait même pas être placé sous mandat. Moi j'ai trouvé que c'était injuste. Il faut quand même saluer son départ des locaux des renseignements généraux à la maison. Mais vraiment, je ne sais pas s'il faut être content ou pas. Ça me laisse indifférent, sauf que je demande à ce qu'on fasse bien les choses. Il faut qu'on cesse d'humilier les gens", a affirmé Maître Alain Kagonbé.