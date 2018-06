Tchad : déclaration du chef de l'Etat en conseil des ministres

Au cours du conseil des ministres de ce jeudi 7 juin 2018, le président de la République a tenu à titre de rappel à faire une communication aux membres du gouvernement : il a précisé que le 1er gouvernement de la 4ème République est tenu à des responsabilités et des prérogatives uniques. Le président a insisté sur les actions suivantes : lutter et bannir les pratiques néfastes de corruption, trafic d'influence, interférence dans les décisions, et mettre en œuvre dans les 72 heures les recommandations de l'inspection générale d'État.



Il a par ailleurs imposé que tous les textes et dossiers soient soumis au secrétariat général de la Présidence, et que les missions à l'extérieur soient structurées et encadrées. S'agissant des membres du gouvernement, ils sont tenus de privilégier les missions à l'intérieur du pays pour être au plus proche du citoyen, et de rendre effectif la présence au travail des agents. Il a appelé à maintenir une communication permanente entre les membres du gouvernement, ainsi qu'avec les médias pour sensibiliser sur l'action du gouvernement et l'action publique.