Tchad : déclenchement "d'opérations terre et air" au Nord pour déguerpir les orpailleurs

"Nous passons à la vitesse supérieure", Ahmat Bachir

Le ministre de la Sécurité publique, Ahmat Bachir, et le ministre chargé de la Défense, Bichara Issa Djadallah, ont annoncé le déclenchement d'opérations terrestres et aériennes dans les localités de Miski et de Kouri Bougoudi, suite à l'expiration du délai de 24 heures donné aux orpailleurs pour quitter ces zones."Nos forces de défense et de sécurité, sous contrôle du ministre de la Défense, sont instruites pour déclencher les opérations terre et air (...) de détruire tous les gros engins et toutes les citernes à eau présents dans la localité", a déclaré le ministre de la Sécurité publique qui a relevé qu'aucun orpailleur n'avait "bougé d'un iota" à la suite de l'ultimatum des autorités."Les forces de défense et de sécurité ont l'ordre de bruler tous les magasins gardant les matériels orpaillage et autres matériels, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les zones de Miski et de Kouri Bougoudi", a-t-il expliqué."Ce sont des ordres et ces ordres ne doivent souffrir d'aucun manquement", a précisé Ahmat Bachir.