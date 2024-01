Tchad : découverte des saveurs traditionnelles du Moyen Chari au Festival Dary

Ce jour, 12 janvier 2023, la Province du Moyen Chari a fait son entrée au Festival Dary en présentant son art culinaire. Elle a proposé quatre sauces différentes et deux types de boules traditionnelles.



Parmi ces plats, on retrouve la sauce longue, préparée à base de poissons fumés, d'aubergines sèches, de haricots verts séchés, de gombo et de néré, communément appelé dawdawa. Cette sauce est accompagnée d'une boule faite à base de farine de pénicillère, appelée « mbour taïn » dans leur langue. La sauce de biguali est préparée avec des feuilles de manioc. La sauce Mbra, quant à elle, est à base de poissons frais, d'oignons, de huile de karité, de pénicillère et de gandji.



Le dernier plat présenté est la soupe de poissons, une spécialité des femmes sarhoises, préparée avec des oignons, de l'ail, de l'huile de karité et de la pâte d'arachide, accompagnée d'une boule de manioc.