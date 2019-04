Tchad : décret de cession d'un terrain de 4000m2 à N'Djamena

Un décret du 12 avril 2019 porte cession à titre onéreux au profit de la société SAFA au Tchad d'un terrain de 4000 m2 à détacher du titre foncier 625, section 1, ilot 11, sis au quartier commerciale, actuelle cité internationale des affaires, commune du 2ème arrondissement de N'Djamena.



Le terrain est destiné à la construction du siège de la société et d'un complexe à usage bureautique et commercial, conformément aux études architecturales en vigueur à la cité internationale des affaires.



Les travaux de construction doivent démarrer dans un délai n'excédant pas 9 mois. Le terrain est cédé au prix de 50.000 Francs CFA/m2, soit 200 millions Francs CFA, frais et taxes annexes non compris.



Le terrain cédé reste soumis à tous les règlements généraux ou locaux, fiscaux, d'urbanisme et d'hygiène que la République du Tchad a institué, et instituera à l'avenir.