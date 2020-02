Tchad : décret de nomination au ministère de l’Education nationale

Le décret n°0094 de février 2020 porte nomination des fonctionnaires dont les noms suivent aux postes d’Inspection générale et de Directions générales techniques au ministère de l’Education nationale et de la Promotion civique.



Inspecteur général : Ahmat Hassab en remplacement de Remadji Nangodjial, appelé à d’autres fonctions.



Direction générale technique des enseignements et de la formation

Directrice générale technique : Mme. Mounoumbaye Chantal en remplacement de Mahamat Al-Boukhari Oumar, appelé à d’autres fonctions.



Direction générale technique de développement du bilinguisme et de la promotion civique

Directeur Général Technique : Mahamat Al-Boukhari Oumar, poste vacant.



Direction générale technique de l’alphabétisation et de l’éducation inclusive

Directeur général technique : Remadji Nangodjial en remplacement de Mbouring Mbah Celestin , appelé à d’autres fonctions.