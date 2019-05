Tchad : décret de nomination au ministère de la Défense

Le décret n° 511 porte nomination d'un officier général et d'un officier supérieur des forces armées et de sécurité à des postes de responsabilité au ministère délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, des anciens combattants et des victimes de guerre.



Les officiers des forces armées dont les noms suivent sont nommés aux postes ci-après à la direction de l'Office national conventionné des anciens combattants et victimes de guerre :



Directeur : général de brigade Heri Djaguid Herendji

Directeur adjoint : Lieutenant-colonel Mbaikounda Bellachanli