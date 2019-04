Tchad : décret de nomination d'enseignants-chercheurs au grade de MCF

Au terme d'un décret du 12 avril 2019, des enseignants-chercheurs sont nommés au grade de maître de conférence agrégé. Le décret est pris sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.



Après leur admission au concours d'agrégation de médecine humaine du CAMES en 2018, les enseignants-chercheurs dont les noms suivent sont nommés au grade de maître de conférence agrégé dans les spécialités suivantes :



- Founsou Lagadang, option chirurgie ; spécialité : gynécologie obstétrique ;

- Moussa Ali Mahamat, option médecine et spécialités médicales ; spécialité : éphatologie, gastro-anthérologie ;

- Remtébaye Kimassoum, option chirurgie et spécialités chirurgicales ; spécialité : urologie, andrologie.

