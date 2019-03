Tchad : décret de nomination de 8 fonctionnaires

Au terme du décret n° 324 du 27 mars 2019, les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés aux postes de responsabilités au ministère de l’Aménagement du territoire, du Développement de l'habitat et de l'Urbanisme :



Inspection générale

Inspecteur général : Kodou Choukou Tidjani

Inspecteur technique : Kidandi Djossala Thomas



Direction générale

Directeur général : Allayna Yacoub



Direction de l'aménagement du territoire

Directrice : Mme. Zara Abakar Souleymane



Direction du développement de l'habitat et de l'urbanisme

Directeur : Abdelbassit Abdelchakour



Sous-direction du développement de l'habitat et de l'urbanisme

Sous-directeur : Daniki Gabi Bourma



Sous-direction des études, de la programmation et de la coopération

Sous-directrice : Mme. Talaba Mahamat Yaya Oki Dagache



Sous-direction du guichet unique, des affaires foncières

Sous-directeur : Issakha Ibrahim Issakha