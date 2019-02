Tchad : décret de nomination et suspension de fonctionnaires

Le décret n° 152 du 1er février 2019 suspend et nomme des fonctionnaires à des postes de responsabilité au ministère des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement.



Inspection générale

Inspecteur chargé des infrastructures : M. Idriss Amir Kourda

Inspecteur chargé des transports : M. Abakar Mahamat Alhafiz



Direction générale des infrastructures et des transports

Directeur général : M. Abakar Nassir Tchoroma (en remplacement de Kiloné Ndilabaye, suspendu).

Directeur général adjoint : Ahmat Haroun Abakar (en remplacement de Barradine Mahamat Zene, suspendu)



Direction des investissements routiers

Directeur : M. Mbayam Justin (en remplacement de M. Mahamat Nour Bakari, suspendu)



Direction de l'entretien routier

Directeur : M. Ousman Hissein Youssoubo



Direction des infrastructures portuaires

Directeur : M. Mahamat Hissein Bichara



Direction des routes et pistes rurales

Directeur adjoint : M. Adam Ali Koura



Direction générale des bâtiments civiques

Directeur : M. Mahamat Hissein Bahr



Direction des infrastructures scolaires et universitaires

Directeur : M. Faycal Ahmat Ali



Direction générale des transports de surface

Directeur de la sécurité et des transports de surface

Directeur : M. Moussa Chaha