Tchad : décret de nominations à l'inspection de la police

Au terme du décret n° 1814 du chef de l'Etat signé le 24 novembre 2018, des personnalités sont nommées au ministère de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale.



Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés comme suit :



Inspection générale

Inspecteur général chargé des services de la police nationale :

Ali Adoum Tolli



Adjoint :

Hamid Khalil Tchana



Inspection technique

Inspecteur technique chargé des études, des enquêtes et des audits :

Moursia Dafallam



Inspecteur technique chargé du contrôle des services de la discipline et de la déontologie :

Bendola Djidinga



Inspecteur technique chargé des contrôles administratifs, techniques, financiers et du patrimoine :

Hassan Kalikoré Djimet